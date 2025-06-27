К руководству Прейльской краевой думой возвращается некогда осужденный за мошенничество Адамович

В пятницу председателем Прейльской краевой думы был избран лидер общего списка Латгальской партии, "Нового Единства" и партии "Для развития Латвии" Алдис Адамович, который в свое время уже был и мэром Прейльского края, и депутатом Сейма, но лишился мандата парламентария, когда вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу против него о мошенничестве с компенсациями за съемную квартиру и служебный подлог.