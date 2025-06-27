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К руководству Прейльской краевой думой возвращается некогда осужденный за мошенничество Адамович

Алдис Адамович

В пятницу председателем Прейльской краевой думы был избран лидер общего списка Латгальской партии, "Нового Единства" и партии "Для развития Латвии" Алдис Адамович, который в свое время уже был и мэром Прейльского края, и депутатом Сейма, но лишился мандата парламентария, когда вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу против него о мошенничестве с компенсациями за съемную квартиру и служебный подлог.

За Адамовича проголосовали 12 из 15 депутатов. Против голосовали депутаты общего списка Латвийского объединения регионов (ЛОР) и "Прогрессивных".

Адамович был единственным кандидатом, которого депутаты на заседании выдвинули на пост председателя думы.

Как сообщалось, на муниципальных выборах в Прейльском крае победу одержал общий список Латгальской партии, "Нового Единства" и партии "Для развития Латвии", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По результатам подсчета голосов на всех 16 участках список этих политических сил получил 47,19% голосов, что обеспечивает ему девять мест в краевой думе.

Совместный список партии "Прогрессивные" и Латвийского объединения регионов набрал 19,36% голосов и получит три депутатских мандата.

На третьем месте - Союз зеленых и крестьян, набравший 10,21% голосов и получивший два места. Национальное объединение получило 8,26% голосов и одно место в думе.

Согласно данным ЦИК, на выборах в Прейльском крае проголосовали 49,05% избирателей.

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