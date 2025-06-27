Видео Шилов произнес трогательную речь на Параде чемпионов

"Для вас играть было невероятным опытом, поэтому я хотел бы сказать несколько слов сегодня", - начал Шилов свою речь, а затем последовал вдохновляющий текст.

"Я хочу, чтобы вы закрыли глаза и представили одного человека - того, кто помог вам сегодня сюда попасть, кто поддерживал вас и верил в ваши способности", - продолжил латвийский хоккеист.

"А теперь откройте глаза. Если этот человек сегодня с вами, то я надеюсь, что после этого события вы подойдете и скажете - это был ты", - сказал Шилов.

"Если этот человек сейчас где-то в другом месте, надеюсь, вы позвоните ему и скажете", - добавил латвийский хоккеист под аплодисменты толпы.

"Если этого человека сегодня больше нет с нами, надеюсь, вы сохраните память о нем в своем сердце, зная, что он был важен для вас. Потому что никто из нас не приходит сюда в одиночку", - отметил Шилов.

"Для меня большая честь стоять перед вами, и я преклоняюсь. Я хочу сказать, что без вас это было бы невозможно - без вашей энергии, вашей поддержки и вашей веры. Это не только наш трофей, но и ваш", - заключил Шилов.

В финальной серии АХЛ до четырех побед "Кэнакс" обыграли "Шарлотт Чекерс" латвийского форварда Сандиса Вилманиса со счетом 4:2.

24-летний Шилов одержал 16 побед в 24 матчах плей-офф, пять из которых были сухими, пропускал в среднем 2,01 гола и останавливал 93,1% бросков.