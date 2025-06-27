Латвийские баскетболисты 3х3 вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3 в составе Науриса Миезиса, Карлиса Ласманиса, Зигмарса Раймо и Кристапса Глудитиса в пятницу вышла в четвертьфинал финального турнира чемпионата мира в Улан-Баторе (Монголия), сообщает LETA.
Сборная Латвии в 1/8 финала со счетом 21:18 обыграла сборную Австрии, триумфатора прошлогоднего чемпионата Европы.
При счете 9:11 Глудитис выиграл подбор и быстро пошел на дальний бросок, который ему удалось реализовать, причем с фолом соперника, за которым последовали два точных штрафных броска латвийского баскетболиста - 13:11.
Австрия быстро сравняла счет, но мгновение спустя Миезис совершил дальний бросок, выведя Латвию вперед 16:13. Позже при счете 18:16 в пользу латышей Миезис в решающий момент не реализовал два штрафных.
В напряженной концовке матча латвийской команде удалось сохранить преимущество. Раймо после паса Ласманиса реализовал бросок из-под кольца, доведя счет до 19:16. Австрийцы отыграли два очка, но до конца матча оставалось всего несколько секунд.
Ласманис завершил игру с финальным свистком, доведя счет до 21:18. Стоит отметить, что в этом матче Австрии пришлось сражаться без замен, играя втроем.
Статистика сборной Латвии:
- Ласманис: 7 очков (1п. 3/3, 2п. 1/3, штрафные броски 2/2)
- Миезис: 5 очков (1п. 1/2, 2п. 2/7, штрафные броски 0/2)
- Раймо: 5 очков (1п. 5/7)
- Глудитис: 4 очка (1п. 0/2, 2п. 1/6, штрафные броски 2/2)
- Команда: 21 очко (1п. 9/14, 2п. 4/16, штрафные броски 4/6)
В четвертьфинале латвийцам предстоит сразиться со Швейцарией. Матч запланирован на субботу, 28 июня, в 13:25.
🇱🇻 Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase Pasaules kausa 🏆 ceturtdaļfinālā tiksies ar Šveices🇨🇭komandu.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) June 27, 2025
Tiešraide: ➡️ FIBA 3x3 YouTube kanālā. #TrīsZvaigznes #3x3WC pic.twitter.com/RoalZSYO7d
Уже сообщалось, что в подгруппе латыши обыграли Черногорию и Монголию со счетом 21:16, уступили США со счетом 18:21 и победили японцев со счетом 21:14.
Австрийцы сначала проиграли Канаде со счетом 19:22 и победили Францию со счетом 17:13, но во второй день уступили Пуэрто-Рико со счетом 12:21 и победили Китай со счетом 21:17.
Победители, занявшие первые места, сразу же обеспечили себе место в четвертьфинале, а занявшие вторые и третьи места в каждой группе сыграют в 1/8 финала в пятницу.
Чемпионат мира в столице Монголии Улан-Баторе продлится до конца недели. В женском и мужском турнирах примут участие по 20 команд.
Женская сборная Латвии по баскетболу 3х3 не вышла из подгруппы.
Мужская сборная Латвии принимает участие в пятом чемпионате подряд. В 2019 году наша команда завоевала серебряные медали, а в 2023-м - бронзовые.
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