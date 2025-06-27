Латвийские баскетболисты 3х3 вышли в четвертьфинал чемпионата мира

В четвертьфинале латвийцам предстоит сразиться со Швейцарией. Матч запланирован на субботу, 28 июня, в 13:25.

🇱🇻 Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase Pasaules kausa 🏆 ceturtdaļfinālā tiksies ar Šveices🇨🇭komandu.



Tiešraide: ➡️ FIBA 3x3 YouTube kanālā. #TrīsZvaigznes #3x3WC pic.twitter.com/RoalZSYO7d — Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) June 27, 2025

Уже сообщалось, что в подгруппе латыши обыграли Черногорию и Монголию со счетом 21:16, уступили США со счетом 18:21 и победили японцев со счетом 21:14.

Австрийцы сначала проиграли Канаде со счетом 19:22 и победили Францию ​​со счетом 17:13, но во второй день уступили Пуэрто-Рико со счетом 12:21 и победили Китай со счетом 21:17.

Победители, занявшие первые места, сразу же обеспечили себе место в четвертьфинале, а занявшие вторые и третьи места в каждой группе сыграют в 1/8 финала в пятницу.

Чемпионат мира в столице Монголии Улан-Баторе продлится до конца недели. В женском и мужском турнирах примут участие по 20 команд.

Женская сборная Латвии по баскетболу 3х3 не вышла из подгруппы.

Мужская сборная Латвии принимает участие в пятом чемпионате подряд. В 2019 году наша команда завоевала серебряные медали, а в 2023-м - бронзовые.