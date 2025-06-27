Под Тинужи водитель Toyota, избегая столкновения с грузовиком, съехал с моста

В Тинужской волости водитель Toyota, уклоняясь от столкновения с грузовиком, съехал с дороги и упал в реку, сообщает передача Degpunkta.
Рядом с мостом через реку Маза Югла расположено несколько частных домов. Именно живущие там услышали неприятный шум и, поняв, что произошло что-то нехорошее, бросились на помощь.
Водитель грузовика на месте происшествия надолго не задержался, он подъехал к ближайшему дому и попросил вызвать оперативные службы. После чего уехал.
В легковом автомобиле находились мужчина с сыном. Они - местные и ехали домой из магазина. К счастью, они сумели своими силами выбраться из транспортного средства.
Медики доставили их в больницу, в свою очередь, автомобиль из воды достали пожарные-спасатели.
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