Под Тинужи водитель Toyota, избегая столкновения с грузовиком, съехал с моста

Рядом с мостом через реку Маза Югла расположено несколько частных домов. Именно живущие там услышали неприятный шум и, поняв, что произошло что-то нехорошее, бросились на помощь.

Водитель грузовика на месте происшествия надолго не задержался, он подъехал к ближайшему дому и попросил вызвать оперативные службы. После чего уехал.

В легковом автомобиле находились мужчина с сыном. Они - местные и ехали домой из магазина. К счастью, они сумели своими силами выбраться из транспортного средства.

Медики доставили их в больницу, в свою очередь, автомобиль из воды достали пожарные-спасатели.

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