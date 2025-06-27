Обострения в войне между Израилем и Ираном существенно повлияют на цены на топливо и в Латвии

Геополитическая напряженность возросла после того, как Иран пригрозил заблокировать Ормузский пролив, один из важнейших в мире нефтяных судоходных путей, через который ежедневно перевозится около четверти мировой сырой нефти. Такой шаг может вызвать еще больший скачок цен на нефть, что также напрямую отразится на наших ежедневных расходах, сообщает 360TV Ziņas.

Несмотря на то, что сейчас ситуация в регионе стабилизировалась, боевые действия не возобновились, а цены на нефть на биржах снова упали, эксперты предупреждают, что любая эскалация конфликта может привести к очень быстрому росту цен на топливо. Если цена на нефть достигнет или превысит 70 долларов за баррель, цены на топливо в Латвии могут приблизиться к отметке в 2 евро.

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Однако экономисты успокаивают: если перемирие между Израилем и Ираном сохранится, цены на сырую нефть могут стабилизироваться на уровне 60-65 долларов за баррель. Это будет означать, что цены на топливо в ближайшем будущем существенно не вырастут, а риск инфляции снизится.

Однако, учитывая нестабильность ситуации, рынок топлива остается очень чувствительным к политическим потрясениям. Автомобилистам придется следить не только за ценами на топливо, но и за новостями с Ближнего Востока - ведь происходящее там напрямую влияет на наши кошельки здесь, в Латвии.