Саммит ЕС: старые санкции против России продлены, новые - не приняты

Лидеры Евросоюза и его стран договорились продлить действие прежних санкций против РФ, но жесткий 18-й пакет не принят. Здесь не обошлось без Венгрии, как и в случае с пробуксовкой переговоров о членстве Украины в ЕС.
На саммите Европейского Союза в четверг, 27 июня, 18-й пакет санкций в отношении России не утвердили, но в Брюсселе на это всерьез и не рассчитывали: еще за несколько дней до встречи в верхах Словакия, а за компанию с ней - и Венгрия, - отказались поддерживать новые штрафные меры до тех пор, пока с Братиславой и Будапештом не обсудят план отказа ЕС от российских энергоносителей RePowerEU. Поэтому целью руководства Евросоюза и его стран было нащупать решение для выхода из тупика.
Ни Словакия, ни Венгрия, как говорят чиновники и политики в Брюсселе, не имеют принципиальных возражений против содержания 18-го санкционного пакета. Однако поскольку обе страны сильно обеспокоены RePowerEU, который они не могут заблокировать, так как это торговая, а не внешнеполитическая мера, они "взяли в заложники" новые санкции.
По мнению одного из дипломатических источников DW, пока в Евросоюзе не особенно приблизились к цели в поиске решения для Словакии. "В ближайшее время мы должны получить согласованный пакет", - заверила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на итоговой пресс-конференции. Она вновь подчеркнула, что новый пакет ограничительных мер направлен на то, чтобы заставить Россию вести серьезные переговоры, начиная с реального прекращения огня в Украине. Многие политики ЕС действительно называют этот пакет очень жестким - если не самым жестким, по сравнению с предыдущими семнадцатью.
Прежние санкции ЕС против РФ продлены до января 2026 года
Тем не менее Евросовету удалось договориться о продлении действия всех прежних санкций против РФ еще на шесть месяцев - до января 2026 года. Этот процесс прошел безболезненно по сравнению с последними полугодиями, когда Венгрия грозила наложить вето на продление действия санкций, что означало бы среди прочего разморозку российских активов на сотни миллиардов евро. По мнению другого дипломатического источника DW, на этот раз премьер-министр Виктор Орбан не грозил блокировать продление санкций, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Европа продолжала давить на Россию, в то время как сам он пытается достичь дипломатического прорыва в достижении прекращения огня в Украине.
В то же время ряд дипломатов ЕС выразили надежду на то, что Еврокомиссия извлекла уроки из предыдущих угроз и работает над тем, чтобы в будущем сделать продление санкций "пуленепробиваемым" процессом, чтобы никто более не мог применять вето в качестве инструмента шантажа.
Орбан против Украины
Выводы Евросовета по Украине уже традиционно приняты 26 странами Евросоюза: Венгрия к ним не присоединилась, так как придерживается принципиально иной позиции. "Орбан открыто настроен против Украины, - сказал журналистам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. - Он говорит об этом четко и ясно. Его выступления длятся секунды, а не минуты. Но в конечном счете он не останавливает Европу". По словам бельгийского премьера, Орбан самоустраняется и не нарушает консенсус, что делает ситуацию неоднозначной.
Итак, 26 стран ЕС договорились продолжать поддержку Украины по всем направлениям. "В соответствии с подходом "мир через силу", который требует, чтобы Украина занимала максимально сильную позицию, а ее собственный мощный военный и оборонный потенциал был важнейшим компонентом, Евросоюз будет продолжать оказывать, в координации с партнерами и союзниками-единомышленниками, всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу", - сказано в выводах саммита. Безопасность Европы сопряжена с безопасностью Украины, подчеркнул председатель Евросовета Антониу Кошта. "Именно поэтому мы продолжаем добиваться справедливого и прочного мира, одновременно прокладывая путь к членству в Европейском Союзе. В этом отношении наша цель остается твердой и неизменной:, - указал Кошта.
Начало первого блока переговоров о вступлении в ЕС с Киевом продолжает блокировать Венгрия. Перед заседанием Евросовета Виктор Орбан сообщил журналистам, что для него "проблема - в войне". "Если мы интегрируем Украину в ЕС, то интегрируем и войну. А мы не хотели бы быть в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны и представляет для нас непосредственную опасность. Если член Евросоюза находится в состоянии войны, то Евросоюз находится в состоянии войны, и нам это не нравится", - заявил он. Ранее Орбан ссылался на то, что население его страны, согласно правительственным опросам, выступает против приема Украины в ЕС, а до этого Будапешт обвинял Киев в несоблюдении прав венгерского этнического меньшинства в стране.
Некоторые хотят видеть Украину в ЕС через 5 лет
Все остальные 26 государств ЕС на саммите поддержали начало первого блока переговоров с Украиной о вступлении, а президент Литвы Гитанас Науседа предложил назначить сроком приема Украины в Евросоюз 1 января 2030 года. Ирландский премьер-министр Михол Мартин считает, что новые шаги в этом направлении будут способствовать стабилизации обстановки в Украине. "Очень важно, чтобы вступление началось. Я думаю, что это обеспечит определенную геополитическую стабильность в регионе и станет частью более широкого урегулирования конфликта", - сказал Мартин журналистам перед заседанием.
А новый президент Румынии Никушор Дан, для которого это была первая встреча в рамках Европейского совета, перед ее началом заявил, что основной блок переговоров о вступлении Молдовы в Евросоюз могут открыть уже 4 июля - на первом саммите ЕС - Молдова в Кишиневе. Однако в выводах Евросовета об этом речи не идет, к тому же многие дипломаты высказывались против разделения Молдовы и Украины на пути к членству: они подали заявки на предоставление статуса кандидата c разницей в несколько дней в марте 2022 года, и до сих пор их евроинтеграция шла синхронно. При этом к вступлению Молдовы в ЕС Венгрия относится положительно, то есть началу переговоров с ней ничто официально не мешает. "Румыния настаивает, но достаточной поддержки этому, похоже, нет", - сказал DW один из европейских дипломатов.
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