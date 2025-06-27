Саммит ЕС: старые санкции против России продлены, новые - не приняты

Все остальные 26 государств ЕС на саммите поддержали начало первого блока переговоров с Украиной о вступлении, а президент Литвы Гитанас Науседа предложил назначить сроком приема Украины в Евросоюз 1 января 2030 года. Ирландский премьер-министр Михол Мартин считает, что новые шаги в этом направлении будут способствовать стабилизации обстановки в Украине. "Очень важно, чтобы вступление началось. Я думаю, что это обеспечит определенную геополитическую стабильность в регионе и станет частью более широкого урегулирования конфликта", - сказал Мартин журналистам перед заседанием.

А новый президент Румынии Никушор Дан, для которого это была первая встреча в рамках Европейского совета, перед ее началом заявил, что основной блок переговоров о вступлении Молдовы в Евросоюз могут открыть уже 4 июля - на первом саммите ЕС - Молдова в Кишиневе. Однако в выводах Евросовета об этом речи не идет, к тому же многие дипломаты высказывались против разделения Молдовы и Украины на пути к членству: они подали заявки на предоставление статуса кандидата c разницей в несколько дней в марте 2022 года, и до сих пор их евроинтеграция шла синхронно. При этом к вступлению Молдовы в ЕС Венгрия относится положительно, то есть началу переговоров с ней ничто официально не мешает. "Румыния настаивает, но достаточной поддержки этому, похоже, нет", - сказал DW один из европейских дипломатов.