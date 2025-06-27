Известно, что США могут предложить Ирану в обмен на отказ от обогащения урана

Важнейшие представители США и Ближнего Востока вели закулисные переговоры с иранцами, даже когда между Ираном и Израилем происходили удары. Эти переговоры продолжились на этой неделе после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня, сообщили источники.

По словам официальных лиц администрации Дональда Трампа, в ходе дискуссий было выдвинуто несколько предложений. Все они носят предварительный характер, но одно условие остается неизменным: Тегеран должен отказаться от обогащения урана.

Одним из стимулов, который США могли бы предложить Ирану, является инвестирование 20-30 миллиардов долларов в новую ядерную программу, которая не будет включать обогащение урана и будет ограничена гражданскими энергетическими целями. Один источник сказал, что США предпочли бы отдать деньги арабским партнерам в регионе.

"США готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за создание ядерной программы, но мы не будем брать на себя такие обязательства", - заявил представитель администрации Трампа.

Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил в среду CNBC, что США настаивают на всеобъемлющем мирном соглашении, а представитель администрации Трампа подчеркнул, что все предложения направлены на то, чтобы удержать Иран от получения ядерного оружия.