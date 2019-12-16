Один из главных сериалов десятилетия "Игра престолов" завершился не так, как ожидали фанаты. Весна 2019 года ознаменовалась осуждением авторов сериала за "скомканную" и "нелогичную" концовку культовой истории.

По сравнению с предыдущими сезонами, восьмой оказался не только самым коротким, но и значительно более насыщенным событиями, - в итоге сюжет получился скомканным.

Многих фанатов также расстроило, что характеры героев становили "более схематичными".

Поклонников сериала вызвала массу вопросов стратегия, которую в Битве за Винтерфелл выбрали его защитники, а некоторые фанаты посчитали, что история Короля Ночи должна была быть более подробной.

Восьмой сезон "Игры престолов" подвергался критике и из-за киноляпов.

Так, например, в четвертом эпизоде восьмого сезона "Игры престолов" в кадре появился бумажный стаканчик из кофейни Starbucks. Несоответствующий реалиям картины реквизит появился на столе рядом с Бурерожденной Матерью драконов Дейенерис Таргариен.

Ланнистеры: «Услышь мой рёв!»

Старки: «Зима близко!»

Таргариены: «Двойной капучино с ванилью без сахара!» pic.twitter.com/iOEk6Rze1n — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) May 6, 2019

"Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейенерис заказывала травяной чай", - шутливо прокомментировал ляп телеканал HBO.

Многие фанаты сериала посчитали подобную ошибку неуважением к зрителям.

За несколько дней до выхода последнего, шестого эпизода, на сайте Change.org даже появилась петиция от неизвестного поклонника шоу с требованием к телеканалу HBO уволить исполнительных продюсеров, отвечающих за основное направление и развитие телепроекта, и переснять весь сезон.

Галерея: Фанаты сериала "Игры престолов" собрались на показ первой серии восьмого сезона