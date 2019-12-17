Еще один процесс, который тянется с 2018 года.

В конце прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas Satiksme.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках Rīgas Satiksme.

Однако, 15 февраля Бемхенс под ранее внесенный за него залог в 200 000 евро покинул стены тюремной больницы в Олайне. Все СМИ облетели фотографии, как Бемхенс тащит переносной холодильник.

"Внутри почка, пиво или страх?" - острили пользователи сети.

Галерея: Освобождение Бемхенса и его холодильника