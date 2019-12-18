"Джокер", вышедший в прокат в 2019 году, стал фильмом, о котором говорили, пожалуй, даже больше, чем об "Игре престолов". Мы считаем, что актер, сыгравший главного героя, вполне может претендовать на звание "человек года".

Хоакин Феникс - американский актёр, продюсер, музыкант и клипмейкер. В 2012 году получил признание кинокритиков за роль Фредди Куэлла в фильме "Мастер", за которую был номинирован на премию "Оскар". В этом году исполнил главную роль в фильме "Джокер".

В 2019 году на экраны вышел "Джокер" (который, по нашим прогнозам, в следующем году получит "Оскар") - фильм с выдающейся игрой Хоакина Феникса.

Ради воплощения образа принца Готэма Хоакин истощил себя морально и физически, а также придумал отличительный устрашающий смех.

"Яндекс" внёс актера, исполнившего роль Джокера, в список самых популярных в 2019 году людей. Примечательно, что люди чаще всего вбивали в поисковую систему "хоакин феникс шрам над губой откуда".

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