С 1 января 2020 года новорожденным больше не будет присваиваться статус неграждан. Даже если такой статус имеют оба родителя младенца.

Законопроект подал в Сейм ещё бывший президент Латвии Раймонд Вейонис. Экс-президент вносил этот законопроект на рассмотрение еще при прежнем созыве парламента, но инициатива была отклонена.

Парламент этот закон принял 17 октября этого года, а в ноябре его провозгласил нынешний президент Эгил Левитс.