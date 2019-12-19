События, которые мы запомним

Десятилетиями Dzintars был любимой маркой советских модниц. Кажется, прошлое пахнет духами "Тайна Рижанки". И вот, мы, жители 2019-го года, стали живыми свидетелями грустного заката целой эпохи - компания разорилась.

12 ноября в суде было объявлено о неплатежеспособности производителя косметики Dzintars.

Причиной такого решения стал ряд факторов, в том числе то, что Dzintars не внес полностью очередной налоговый платеж, уплатив вместо необходимых 1,76 миллиона евро лишь 273,24 тысячи, в результате чего его долг по текущим налоговым платежам увеличился до 2,59 миллиона евро.

Общая же налоговая задолженность предприятия и долги по другим обязательным платежам составляют 6,8 миллиона евро.