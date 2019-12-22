Следит за пунктуацией, грамматикой и женскими темами на портале TVNET уже более семи лет. Каждый материал для Катрины как маленький ребенок - всех любит, всех "пеленает" с материнской чуткостью.

В этом году вышла из зоны комфорта, запустив видеопроект "Любовь без границ".

​"Видеозвонок по Скайпу, вопросы-ответы, полный экспромт... Этот эксперимент ценен своей правдивостью, неподдельными эмоциями и отсутствием каких-либо купюр. Ну действительно, почему принято считать, что на ошибках учатся?

Может, стоит как раз наоборот - вдохновляться порой похожими на сказку, но на самом деле реальными историями из жизни, чтобы просто верить в то, что любовь есть и она творит чудеса..." - говорит Катрина.

Катрина все лето следила за модниками в Юрмале - от светских львиц до просто отдыхающих.

"Наступления лета мы ждем с нетерпением не только потому, что скучаем по теплу и солнцу, но и в ожидании приезда в Юрмалу многочисленных звезд - как с концертами, так и просто на отдых.

Всегда интересно наблюдать, как отдыхают на нашем курорте знаменитости, в том числе с семьями (одна Лиза Галкина чего стоит!), ну и, конечно, оценить летний стиль латвийских поклонников того или иного исполнителя. Какой кумир - такие и наряды!" - убеждена Катрина.

Катрина тот человек, который знает все о королевской семье - возможно, даже больше, чем они сами!

"Интерес к жизни британской королевской семьи не только не утихает, наоборот - с появлением в ней "бунтарки" Маркл он просто взлетел до небес. В 2019-м у герцогов Сассекских родился первенец, Меган дебютировала в модной индустрии, принцесса Шарлотта пошла в школу, к тому же этот год для внуков королевы Елизаветы II и их жен был насыщен зарубежными турами. Словом, было о чем рассказывать, а главное - что показывать.