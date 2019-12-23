В октябре 2019-го года на внеочередном конгрессе Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) её члены постановили освободить от должности президента организации Каспара Горкша.

За такое решение проголосовали 67 делегатов конгресса, против были 60, воздержались двое.

Для того, чтобы освободить Горкша от занимаемой должности необходимо было 50% + 1 голос. Для голосования были зарегистрированы 129 бюллетеней, в связи с чем было необходимо как минимум 65 голосов.

Горкш был избран президентом ЛФФ в прошлом году сроком на два года, сменив на этом посту Гунтиса Индриксонса. Согласно уставу ЛФФ, следующие выборы президента федерации состоятся в 2020 году, таким образом, до апреля следующего года организация, скорее всего, будет работать без президента.

Галерея: Внеочередной конгресс ЛФФ

26 Фотографии