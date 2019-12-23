В финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии одержала победу над Канадой - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) и третий раз в своей истории стала обладателем этого трофея.

Уже на 5-й минуте матча канадцы получили возможность игры в большинстве, но чуть не пропустили гол. Против Яри Салинена были нарушены правила и Финляндия заработала право на буллит, но Оливер Каски не сумел переиграть голкипера сборной Канады.

В середине первого периода канадцам удалось открыть счёт благодаря точному броску Ши Теодора. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу Канады.

Во втором игровом отрезке финны перехватили инициативу и после удаление Теодора Марко Антила сравнял счёт. В оставшееся время зрители не увидели заброшенных шайб, хотя у канадцев был шанс снова выйти вперёд - штанга спасла ворота Финляндии.

В заключительном периоде хоккеисты сборной Финляндии отдали инициативу канадцам, но это им не помешало поразить ворота соперника ещё дважды. Сначала Антила оформил дубль, а в концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев.

Таким образом, сборная Финляндии стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее скандинавской команде это удавалось в 1995 и 2011 годах. Стоит отметить, что для сборной Канады - это четвёртый финал за последние 5 лет.

Галерея: Финляндия - Канада