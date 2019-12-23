10 октября этого года латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис вернулся на площадку после 20-месячного перерыва.

Кристап Порзиньгис подписал максимальный договор на пять лет с "Даллас Маверикс" на сумму в 158 253 000 долларов США (139 миллионов евро) до уплаты налогов.

В дебютной игре Порзиньгиса команде "Даллас Маверикс" удалось обыграть "Вашингтон Уизардс". Матч завершился со счётом 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32).

В ночь (по латвийскому времени) на воскресенье, 15 декабря, Кристап Порзиньгис сделал бросок с центра площадки, где находится логотип его баскетбольной команды "Даллас Маверикс".