Сборная Латвии в рейтинге FIFA занимает 137-е место. Словом, гордиться нечем.

В ноябре 2019-го сборная Латвии по футболу завершила отборочный этап Евро-2020 домашней победой над Австрией со счётом 1:0 и завоевала первые очки в этом квалификационном цикле.

До этого дня сборная Латвии не могла победить на протяжении 17 матчей подряд.

В последний раз наши футболисты побеждали в июне 2018 года на Кубке Балтии (Эстонию), а если учитывать международные турниры, то наша последняя победа случилась больше двух лет назад.

Является ли сборная Латвии худшей в Европе? Более ясный ответ на этот вопрос появится в будущем году, когда пройдут игры Лиги наций УЕФА.

Латвия в будущем году сыграет в самом слабом дивизионе лиги - дивизионе D, в котором также будут играть Гибралтар, Фарерские острова, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино.

В дивизионе D семь сборных разделят на две группы, в одной из которых будет четыре команды, а во второй - три. Жеребьёвка группового этапа Лиги наций УЕФА пройдет 3 марта будущего года, а матчи состоятся с 3 сентября по 17 ноября.