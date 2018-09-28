Временный глава "RB Rail": страны видят общую цель, но идут к ней разными путями

"Для меня главное, чтобы было полное финансирование проекта и чтобы все стороны смотрели вперед. Страны видят общую цель, но по-разному, поэтому модель реализации сложнее", - сказал Дягутис, в четверг временно сменивший на должности главы "RB Rail" уволившуюся Байбу Рубесу.

По его словам, много времени и дискуссий требует составление совместного бюджета предприятия, потому что Латвия и Эстония должны утвердить свои части вместе с национальными бюджетами - эти страны участвуют в СП через предприятия министерств. Между тем Литва выделяет свою долю через дочернее предприятие "Lietuvos gelezinkeliai" - "Rail Baltica statyba".

"Мы видим со стороны "Lietuvos gelezinkeliai" и министерств полное желание реализовать проект "Rail Baltica". С другой стороны, структура реализации проекта сложна, нет легких вопросов, потому что "Lietuvos gelezinkeliai" де-факто - наши акционеры, а в Латвии и Эстонии есть предприятия под министерствами, там финансирование идет из госбюджетов. Поэтому модель управления сложная", - сказал Дягутис.

Байба Рубеса, которая возглавляла "RB Rail" в течение трех лет и неожиданно, за месяц до окончания срока своих полномочий, уволилась с должности, заявила, что проект имеет высокий риск из-за решений наблюдательного совета СП и выгодоприобретателей проекта.

По ее словам, нынешняя структура предприятия вызывает обеспокоенность тем, что и "RB Rail", и "Rail Baltica" "становятся конкретно частью бизнеса "Lietuvos gelezinkeliai"".

Зампредседателя наблюдательного совета "RB Rail" Каролис Санковскис в беседе с BNS отклонил критику Рубесы и назвал ее обвинения интерпретациями.