Рига была одним из крупнейших промышленных центров СССР. Здесь производили электропоезда, бытовую электронику, военное оборудование и даже компьютеры. Опустевшие заводы оставили после себя русскоязычные микрорайоны и болезненное чувство ностальгии. Как индустриализация изменила демографию Латвии? Была ли политика переселения рабочих целенаправленной русификацией? И действительно ли советские заводы были залогом стабильности? Разбираемся в материале TVNET+.
Как советские заводы изменили демографию Латвии
Для работы на новых и расширяющихся предприятиях требовались тысячи рабочих и специалистов. В 1950-60-х многие латыши переехали в города и столицу, но этого было недостаточно. И тогда советские власти организовали массовый переезд рабочей силы из других республик - прежде всего из РСФСР, а также из Украины, Беларуси и др.
В 1960-е за чертой исторической Риги выросли "спальные" районы: Иманта, Золитуде, Плявниеки, Вецмилгравис и др. Пурвциемс (застраивался с конца 1960-х) стал одним из самых густонаселенных районов; население формировалось в основном за счет русскоязычных рабочих и инженеров, занятых на крупных заводах (ВЭФ, "Альфа" и др.)
В Латвии к 1989 году численность русских увеличилась в 5 раз, а удельный вес латышей упал с 77% (1935) до 52%. В Риге из 910 тыс. жителей накануне распада СССР лишь 36,8% были латышами, а русскими - 47,5% (остальные 16% - преимущественно также русскоязычные группы: белорусы, украинцы и др.).