Как советские заводы изменили демографию Латвии

Для работы на новых и расширяющихся предприятиях требовались тысячи рабочих и специалистов. В 1950-60-х многие латыши переехали в города и столицу, но этого было недостаточно. И тогда советские власти организовали массовый переезд рабочей силы из других республик - прежде всего из РСФСР, а также из Украины, Беларуси и др.​

В 1960-е за чертой исторической Риги выросли "спальные" районы: Иманта, Золитуде, Плявниеки, Вецмилгравис и др. Пурвциемс (застраивался с конца 1960-х) стал одним из самых густонаселенных районов; население формировалось в основном за счет русскоязычных рабочих и инженеров, занятых на крупных заводах (ВЭФ, "Альфа" и др.)​

В Латвии к 1989 году численность русских увеличилась в 5 раз, а удельный вес латышей упал с 77% (1935) до 52%​​. В Риге из 910 тыс. жителей накануне распада СССР лишь 36,8% были латышами, а русскими - 47,5%​ (остальные 16% - преимущественно также русскоязычные группы: белорусы, украинцы и др.).

Да, русские в Риге жили и до войны (около 7-8% в 1935 году), и даже до царских времен в городе были "русские дворы". Но именно советский поток рабочих и специалистов привел к появлению в Риге громадной русскоязычной общины.