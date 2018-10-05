Макгрегор пришёл на пресс-конференцию в тапочках. Хабиб его не дождался

Справедливости ради, стоит отметить, что первая пресс-конференция спортсменов была гораздо веселее. В этот раз на конференции присутствовали фанаты и царила крутая атмосфера, но бойцы разминулись из-за опоздания ирландца.

Первым в зале появился Хабиб, который попросил Дэйну Уайта начать конференцию без соперника. "Я здесь не для того, чтобы ждать кого-то. Я пришёл и готов отвечать на вопросы", - заявил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов ФОТО: Isaac Brekken/AFP/Scanpix

На вопрос журналиста, пожмёт ли Нурмагомедов руку Макгрегора после боя, россиянин ответил, что нет. "Я не пожму ему руку после боя. Ни в коем случае. Почему? Потому что", - категорично ответил Хабиб.

Нурмагомедова попросили также прокомментировать нападки Макгрегора на его родственников и представителей его национальности.

"Он может говорить что угодно. Не стоит прислушиваться к бреду алкоголика. Мы войдем в клетку, и посмотрим, кто будет говорить там".

В зале присутствовало много фанатов ирландского бойца, которые выкрикивали, свистели и улюлюкали практически после каждой фразы Нурмагомедова. Россиянин не растерялся и сказал, что подобное поведение фанатов Конора его только мотивирует. "Я люблю этих фанатов. Спасибо вам, ребята. Они пришли сюда, купили билеты. Эти ребята дают мне мотивацию".

Затем Нурмагомедов заявил, что ждал появления Макгрегора 15 минут, но тот проявил неуважение и так и не появился. Хабиб забрал пояс и покинул пресс-конференцию.

Спустя 25 минут в зале появился Макгрегор. Ирландец пришёл в майке-алкоголичке, кепке и тапочках, а в руках у него была бутылка своего виски Proper 12.

Ну опоздал на пару минут. И что? Нельзя было подождать меня? Да он просто струсил", - тут же начал Макгрегор.

А затем всё как обычно - "Я зажарю его как цыплёнка; Нурмагомедов - крыса; Я покажу всем кто реальный чемпион; Порву его в клетке; Оторву ему голову; Вонючий дагестанец; Мелкий крысёныш", - и так далее, и тому подобное. Честно говоря, все уже немного подустали от подобного цирка, но ирландец не успокаивался.

Конор Макгрегор ФОТО: Isaac Brekken/AFP/Scanpix

В конце пресс-конференции Макгрегор ещё несколько раз пропиарил свой виски, попросил собравшихся скандировать оскорбления в адрес конкурентов и заявил, что этот бой принесёт ему около 50 млн долларов, а к 35 года он станет миллиардером.