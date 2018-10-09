До драки в кафе Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала

Перед тем, как отправится в кафе, футболисты вышли из стриптиз-клуба и стали пинать ногами припаркованные автомобили. Один из автомобилей Mercedes GLS принадлежал телеведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Её водитель Виталий Соловчук сделал замечание футболистам, но те в ответ на это повалили его на землю и начали избивать ногами по голове. Соловчук был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в сознании.

Во время инцидента водитель автомобиля не узнал нападавших, но после того как ему показали фотографию Кокорина и Мамаева — Соловчук тут же опознал нападавших.

Пресс-служба ГУ МВД России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту избиения гражданина Беларуси футболистами Кокориным и Мамаевым. Ранее стало известно, что полиция уже возбудила дело по статье 116 (побои) за нападение на чиновника Дениса Пака. Адвокат Пака намерен добиться переквалификации статьи на "Хулиганство". Эта статья предусматривает штраф в размере 300-500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Момент нападения на водителя Ушаковой был зафиксирован камерами видеонаблюдения: