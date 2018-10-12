28-летняя Возняцки потомственная спортсменка. Её мать была волейболисткой, а отец профессиональным футболистом. Родители Каролины из Польши, но со временем перебрались в Данию, где и родилась будущая звезда мирового тенниса. Каролина Возняцки — польская надежда датского тенниса. Одна из лучших теннисисток современности — наша сегодняшняя героиня.
Её "роман" с теннисом начался в 7 лет. Девочка долго уговаривала отца, чтобы тот поиграл с ней в теннис. В конце концов тот согласился. В 9 лет она уже без проблем обыгрывала отца и стало понятно — она станет выдающейся теннисисткой.
В 2006 году Каролина одержала свою первую серьёзную победу на юниорском Уимблдоне. Год спустя Возняцки завоевала свой первый "взрослый титул", победив на турнире в Стамбуле. В 2008 году Каролина выиграла свой первый турнир WTA в Стокгольме и была названа "новичком года", попав в список 20 лучших теннисисток мира.
11 октября 2010 года, в возрасте 20 лет, Возняцки впервые возглавила рейтинг WTA. Она занимала первую строчку в течение 67 недель, но в 2012-м наступил спад и теннисистка начала выпадать из топ-10.
В середине 2016-ого года Возняцки покинула топ-50 и многие начали списывать её со счетов, предрекая переход в ту категорию спортсменок, которые чаще появляются на обложках журналов, чем на теннисном корте. Каролина не собиралась сдаваться и потихоньку начала налаживать игру и возвращаться в элиту мирового тенниса.
В январе 2018-ого года она впервые в своей карьере победила на турнире "Большого шлема" - в финале Australian Open она обыграла Симону Халеп из Румынии. В июне Каролина завоевала титул на турнире в Истбурне, а в октябре на China Open, обыграв в финале нашу Анастасию Севастову. На сегодняшний день в активе Возняцки 30 побед на турнирах WTA и вторая строчка в мировом рейтинге.
28-летняя теннисистка свободна говорит на польском, датском и английском языках. Обожает плавание, гольф, футбол и болеет за английский "Ливерпуль". Однажды она даже вышла на корт в футболке английского клуба. Также Каролина любит марафоны. В 2014 году она пробежала нью-йоркский марафон (42 км) менее чем за 3,5 часа и квалифицировалась для участия в бостонском, но решила сосредоточиться на основной деятельности — теннисе.
Что касается личной жизни Каролины, то у неё всё прекрасно. В 2017 году Возняцки объявила о помолвке с бывшим баскетболистом НБА Дэвидом Ли. Это, правда, не мешает ей радовать поклонников своими откровенными фотоссесиями в купальниках. Будем надеется, что возлюбленный Каролины и впредь не будет запрещать ей сниматься для глянцевых журналов.