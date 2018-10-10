Наряд дня: Кейт Миддлтон в нежном лавандовом платье показала идеальную фигуру

И пусть многие СМИ сейчас акцентируют внимание главным образом на том, что лиловое платье не новое - Кейт надевала его год назад во время королевского визита в Германию, - мы считаем, что это не имеет никакого значения, ведь герцогиня в нем просто очаровательна!