Наряд дня: Кейт Миддлтон в нежном лавандовом платье показала идеальную фигуру

Как уже известно, герцогиня Кембриджская вышла из декретного отпуска, связанного с рождением ее третьего с принцем Уильямом ребенка - сына Луи - и приступила к своим публичным обязанностям в качестве представителя королевской семьи.
Вместе с мужем Кейт Миддлтон посетила первый глобальный саммит по вопросам психического здоровья в Лондоне.
На публике супруга принца Уильяма появилась в изящном лавандовом платье бренда Emilia Wickstead и нюдовых лодочках на высоком каблуке. Дополнила свой нежный образ герцогиня Кембриджская светло-лиловой сумочкой "под крокодиловую кожу".
Кэтрин выглядела восхитительно, а уж стройной фигурке мамы троих детей может позавидовать любая нерожавшая девушка!
И пусть многие СМИ сейчас акцентируют внимание главным образом на том, что лиловое платье не новое - Кейт надевала его год назад во время королевского визита в Германию, - мы считаем, что это не имеет никакого значения, ведь герцогиня в нем просто очаровательна!