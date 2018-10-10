Ср, 10.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер
  • TVNET Rus
  • Красотка
  • Мода
  • Наряд дня: Кейт Миддлтон в нежном лавандовом платье показала идеальную фигуру

Наряд дня: Кейт Миддлтон в нежном лавандовом платье показала идеальную фигуру Будто не рожала!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: PA/Scanpix

Как уже известно, герцогиня Кембриджская вышла из декретного отпуска, связанного с рождением ее третьего с принцем Уильямом ребенка - сына Луи - и приступила к своим публичным обязанностям в качестве представителя королевской семьи.

Вместе с мужем Кейт Миддлтон посетила первый глобальный саммит по вопросам психического здоровья в Лондоне.

На публике супруга принца Уильяма появилась в изящном лавандовом платье  бренда Emilia Wickstead и нюдовых лодочках на высоком каблуке. Дополнила свой нежный образ герцогиня Кембриджская светло-лиловой сумочкой "под крокодиловую кожу".

Кэтрин выглядела восхитительно, а уж стройной фигурке мамы троих детей может позавидовать любая нерожавшая девушка!

И пусть многие СМИ сейчас акцентируют внимание главным образом на том, что  лиловое платье не новое - Кейт надевала его год назад во время королевского визита в Германию, - мы считаем, что это не имеет никакого значения, ведь герцогиня в нем просто очаровательна!

ФОТО: PA/EPA/Scanpix

ФОТО: PA/EPA/Scanpix

ФОТО: PA/EPA/Scanpix

Читать также

Актуально

НАВЕРХ