Герцогиня Кэтрин выбрала по этому случаю очень удобную одежду в спокойной гамме - облегающие брюки Zara, блузку, джемпер, спортивную куртку с капюшоном известного шведского бренда Fjällräven и высокие кожаные сапоги.

Встреча прошла в сердечной атмосфере, Кейт очень тепло пообщалась с детьми, поиграла с ними и, как видно на кадрах, пребывала в этот день в прекрасном настроении и великолепно выглядела!