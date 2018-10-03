Кейт Миддлтон вернулась к работе после декретного отпуска Как же она мила!
3 октября 2018, 12:50
У герцогини Кембриджской закончилсяя декретный отпуск по уходу за третьим ребенком - сыном Луи. Первым публичным мероприятием вновь приступившей к своим обязанностям Кейт стало посещение Лесной школы Сейерса Крофта в Паддингтоне, во время которого она мило пообщалась с учащимися.
Герцогиня Кэтрин выбрала по этому случаю очень удобную одежду в спокойной гамме - облегающие брюки Zara, блузку, джемпер, спортивную куртку с капюшоном известного шведского бренда Fjällräven и высокие кожаные сапоги.
Встреча прошла в сердечной атмосфере, Кейт очень тепло пообщалась с детьми, поиграла с ними и, как видно на кадрах, пребывала в этот день в прекрасном настроении и великолепно выглядела!
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