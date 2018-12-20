"Динамо" в Санкт-Петербурге сыграет против СКА

В данный момент рижане проводят серию из трёх выездных матчей. Во вторник подопечные Гирта Анкипанса уступили минскому "Динамо" (2:1), пропустив в самой концовке встречи.

На данный момент рижские хоккеисты по-прежнему занимают 9-ю строчку в Западной конференции. В активе нашей команды 34 очка, а до заветного 8-го места нам не хватает 5. Что касается нашего соперника, то питерцы идут на втором месте конференции "Запад" - 61 очко.

Команды между собой встречались 34 раза. Счёт по победам 23:11 в пользу СКА. В последний раз рижанам удавалось победить питерцев аж в 2015 году. Тогда "Динамо" одержало уверенную победу (4:1) благодаря голам Лауриса Дарзиньша, Гунара Скворцова и дублю Микса Индрашиса.