Чт, 20.12.2018
Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей. Павел Мамаев, футболист

KNAB отрицает, что проводило обыск у члена правления Rīgas karte Александра Брандавса

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ФОТО: LETA

KNAB отрицает обнародованную в среду СМИ информацию о проведенном обыске у члена правления SIA "Rīgas karte" Александра Брандевса в рамках дела Rīgas satiksme.

Бюро сообщило, что не проводило процессуальные действия у упомянутой персоны.

Сам Брандавс также категорически отрицает, что работники антикоррупционного бюро появились на пороге и его работы, и дома.

Как уже сообщал наш портал, в последние несколько дней Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией работает очень активно - на прошлой неделе KNAB принялось за закупки в Rīgas Satiksme, во вторник задержало экс-мэра Даугавпилса Эйгимса и практически одновременно сообщило, что задержало лицо, предложившее взятку в размере более миллиона евро. 

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