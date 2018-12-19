KNAB отрицает, что проводило обыск у члена правления Rīgas karte Александра Брандавса
19 декабря 2018, 21:36
KNAB отрицает обнародованную в среду СМИ информацию о проведенном обыске у члена правления SIA "Rīgas karte" Александра Брандевса в рамках дела Rīgas satiksme.
Бюро сообщило, что не проводило процессуальные действия у упомянутой персоны.
Сам Брандавс также категорически отрицает, что работники антикоррупционного бюро появились на пороге и его работы, и дома.
Как уже сообщал наш портал, в последние несколько дней Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией работает очень активно - на прошлой неделе KNAB принялось за закупки в Rīgas Satiksme, во вторник задержало экс-мэра Даугавпилса Эйгимса и практически одновременно сообщило, что задержало лицо, предложившее взятку в размере более миллиона евро.