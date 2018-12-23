Глава KNAB о закупках-махинациях, нашем отношении к коррупции и дружном коллективе своего бюро

Он подчеркнул, насколько важно, чтобы Латвия была действительно демократичной и правовой страной не только на бумаге.

"Очень важно, чтобы общество осознало, какое зло на самом деле несет коррупция. De jure Латвия - правовое государство, de facto - в отдельных вопросах мне кажется, что у нас признаки клептократии. Это означает, что менее защищаемые группы или те, у кого нет возможности постоять за себя, страдают от коррупции больше всего".

"Если нам действительно важно, чтобы государство развивалось, чтобы было честное предпринимательство и честная конкуренция, в любых государственных или муниципальных конкурсах побеждало бы лучшее предложение за самую разумную цену - без переплаты. Переплата чаще всего - это взятки", - говорит Страуме, подчеркивая, что важно, чтобы в госбюджете было достаточно средств для учителей и медиков.

Старуме ожидает, что общество станет нетерпимым к взяткам, однако признает: "нет доверия и к правоохранительным органам. Я не буду упоминать конкретные дела, но у нас в статусе задержанных или подозреваемых есть высокопоставленные персоны, к сожалению они в обществе.(...) Может быть, нам не верят, что мы сделали свою работу. Они переизбираются, занимают должности и так далее. Надо делать так, чтобы подобного не случалось, когда есть подозрения...".

Говоря о последних достижениях антикоррупционного бюро Страуме рассказал о работе своих коллег: "Существенно то, что KNAB работает как одна команда, так как эта работа в таких объемах и возможных схемах - действительно грандиозная. Общество, возможно, не понимает, но то что нужно делать оперативным работникам, аналитикам, следователям - это очень-очень большая работа и ее нельзя сделать, если коллектив не дружный.

Чтобы один поддерживал другого, плечо к плечу и так далее... Хочу сказать огромное спасибо работникам KNAB: мы - семья и только так мы будем еще крепче".

Заместитель руководителя KNAB по вопросам следствия Инета Цируле также рассказала, что в рамках дела Rīgas Satiksme проведено более 30 обысков.

Она призналась, что был изъят "большой объем различных предметов", которые процессуально надо обработать и изучить информацию, что каждый из них несет в себе. "Мы делаем все, чтобы полученные доказательства продвинули уголовный процесс без проволочек дальше".

Цируле отметила, что эта коррупционная схема не из легких, в нее вовлечено большое число людей.