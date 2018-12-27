Поветкин назвал своего потенциального соперника

Поветкин отметил, что в переговорах с Уайтом все зависит от соперника. Россиянин отметил, что не разочарован итогами 2018 года, несмотря на поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа.

25 декабря Поветкин рассказал, что после боя с Джошуа ему сделали операцию. В настоящий момент он продолжает восстанавливаться и планирует увеличивать нагрузки.

«Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Желание боксировать есть», — заметил 39-летний спортсмен.

Поветкин вышел на ринг против Джошуа в сентябре. Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Для российского боксера это поражение стало вторым в карьере и первым — нокаутом.