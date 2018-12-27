Нурмагомедов сходил на хоккей, где возникла драка

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram видео с матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА (1:4). Он восторженно прокомментировал драку во втором периоде.
Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, боец произвел символическое вбрасывание перед началом игры. За ходом матча он наблюдал уже с трибун. Во втором периоде между нападающим СКА Виктором Тихоновыми форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым началась драка.
Хоккей очень интересный, тяжелый и конкурентный вид спорта, но зрители вскочили своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один, ну вы поняли что сейчас в тренде?😎 В общем в Питере на льду была жара 🔥 А от себя команде @hcska желаю удачи, здоровья и самое главное побед 👊 #Питер #хоккей
«Вот это я уже понимаю на хоккей пришли, да? Главное, чтобы после боя на зрителей не прыгали», — сказал Нурмагомедов и посмеялся.
В комментарии к посту он также отметил, что все зрители встали со своих мест, когда началась драка. «Ну вы поняли, что сейчас в тренде», — заметил боец.
Напомним, что в октябре Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, вынудив ирландца Конора Макгрегора сдаться. Сразу после окончания поединка россиянин выскочил из октагона и прыгнул на спарринг-партнера Макгрегора, начав массовую драку. Из-за этого Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование, обоим бойцам грозит дисквалификация.