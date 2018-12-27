Нурмагомедов сходил на хоккей, где возникла драка

Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, боец произвел символическое вбрасывание перед началом игры. За ходом матча он наблюдал уже с трибун. Во втором периоде между нападающим СКА Виктором Тихоновыми форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым началась драка.

«Вот это я уже понимаю на хоккей пришли, да? Главное, чтобы после боя на зрителей не прыгали», — сказал Нурмагомедов и посмеялся.

В комментарии к посту он также отметил, что все зрители встали со своих мест, когда началась драка. «Ну вы поняли, что сейчас в тренде», — заметил боец.