Рижское "Динамо" встречается с "Торпедо"

В данный момент рижане проводят домашнюю серию матчей, в рамках которой подопечные Гирта Анкипанса сыграют три матча. Первый - уже позади. 26 декабря, благодаря голам Рихарда Марениса и Кристапа Сотниекса "Динамо" одолело "Нефтехимик" из Нижнекамска.

На данный момент рижские хоккеисты по-прежнему занимают 9-ю строчку в Западной конференции. В активе нашей команды 39 очков, а до заветного 8-го места нам не хватает 4. Нижегородское "Торпедо", с которым нам предстоит сегодня сыграть, расположилось на 7-м месте конференции "Восток" - 48 очков.

У нижегородцев сейчас "чёрная полоса" - 5 поражений подряд. "Динамо", в свою очередь, играет по принципу: победа, поражение, победа, поражение. Команды между собой встречались 30 раз. Счёт по победам 13:17 в пользу "Торпедо".

В этом сезоне команды уже встречались между собой. В ноябре рижане на выезде одержали победу в "овертайме" со счётом 3:2. В целом, в последних 5 матчах, "динамовцам" удалось победить лишь один раз.