Рижское "Динамо" встречается с "Торпедо"
Рижское "Динамо" сегодня вечером у себя дома принимает "Торпедо" из Нижнего-Новгорода. Начало встречи в 19:30.
В данный момент рижане проводят домашнюю серию матчей, в рамках которой подопечные Гирта Анкипанса сыграют три матча. Первый - уже позади. 26 декабря, благодаря голам Рихарда Марениса и Кристапа Сотниекса "Динамо" одолело "Нефтехимик" из Нижнекамска.
На данный момент рижские хоккеисты по-прежнему занимают 9-ю строчку в Западной конференции. В активе нашей команды 39 очков, а до заветного 8-го места нам не хватает 4. Нижегородское "Торпедо", с которым нам предстоит сегодня сыграть, расположилось на 7-м месте конференции "Восток" - 48 очков.
У нижегородцев сейчас "чёрная полоса" - 5 поражений подряд. "Динамо", в свою очередь, играет по принципу: победа, поражение, победа, поражение. Команды между собой встречались 30 раз. Счёт по победам 13:17 в пользу "Торпедо".
В этом сезоне команды уже встречались между собой. В ноябре рижане на выезде одержали победу в "овертайме" со счётом 3:2. В целом, в последних 5 матчах, "динамовцам" удалось победить лишь один раз.
После сегодняшней игры рижане проведут ещё одну домашнюю встречу - 30 декабря против московского "Динамо". Новый год подопечные Гирта Анкипанса начнут с серии из четырёх матчей на выезде.