Роналду вышел на замену и спас "Ювентус"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду остался на скамейке запасных в матче 18-го тура чемпионата Италии против "Аталанты". Затем 33-летний португалец вышел на замену и спас туринцев от поражения.
Роналду впервые в этом сезоне остался на скамейке и не был включён в основной состав на матч чемпионата Италии. Тренер туринцев решил приберечь португальца.
"Он нам будет нужен в хорошей форме в марте, когда нужно делать дела в Лиге чемпионов", заявил тренер "Юве" Массимилиано Аллегри.
На 65-й минуте, когда "Ювентус" играл вдесятером и проигрывал со счётом 1:2, Аллегри передумал и выпустил свою главную звезду на поле. 13 минут спустя Роналду сравнял счёт и спас свою команду от первого поражения в этом сезоне.
Для Криштиану этот гол стал 12-м в чемпионате Италии. Больше только у поляка Кшиштофа Пёнтека из команды "Дженоа". Кстати, гол Роналду в ворота "Аталанты" стал первым, после того как он вышел на замену в рамках национальных первенств с 6 апреля 2013 года.
"Ювентус" по-прежнему лидирует в Серии А, имея в своём активе 50 очков. Ближайший преследователь туринцев "Наполи", отстаёт на 9.
Видео: Лучшие моменты матча Ювентус - Аталанта