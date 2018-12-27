Роналду вышел на замену и спас "Ювентус"

Роналду впервые в этом сезоне остался на скамейке и не был включён в основной состав на матч чемпионата Италии. Тренер туринцев решил приберечь португальца.

"Он нам будет нужен в хорошей форме в марте, когда нужно делать дела в Лиге чемпионов", заявил тренер "Юве" Массимилиано Аллегри.

На 65-й минуте, когда "Ювентус" играл вдесятером и проигрывал со счётом 1:2, Аллегри передумал и выпустил свою главную звезду на поле. 13 минут спустя Роналду сравнял счёт и спас свою команду от первого поражения в этом сезоне.

Для Криштиану этот гол стал 12-м в чемпионате Италии. Больше только у поляка Кшиштофа Пёнтека из команды "Дженоа". Кстати, гол Роналду в ворота "Аталанты" стал первым, после того как он вышел на замену в рамках национальных первенств с 6 апреля 2013 года.

"Ювентус" по-прежнему лидирует в Серии А, имея в своём активе 50 очков. Ближайший преследователь туринцев "Наполи", отстаёт на 9.