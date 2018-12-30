Гобземс предложит KPV LV голосовать против правительства Кариньша

Политик партии "KPV LV" Алдис Гобземс, попытки которого сформировать правительство ранее завершились безрезультатно, будет голосовать против сформированного "Новым Единством" Кабинета министров и призовет к этому и остальных депутатов фракции "KPV LV" в Сейме. Об этом Гобземс заявил в фейсбуке.
Он также призывает "все общество проснуться и не допустить прихода к власти сил, которые проиграли выборы".
Во-вторых, как указывает политик, голосовать за правительство "Нового Единства" означает лишь то, что кто-то боится потерять свои посты в парламентских комиссиях и оказаться в оппозиции.
Также Гобземс напоминает, что "KPV LV" ранее обещала сократить количество министерств. "Я не могу голосовать за правительство "Нового Единства", где фактически создается новый дополнительный министерский пост, чтобы у кого-то была должность", - заявил он.
Политик также напоминает о том, правительство "Нового Единства" несет моральную ответственность за "самую большую аферу в латвийской экономике - компонент обязательной закупки".
Поэтому, по словам Гобземса, "KPV LV", проголосовав за сформированное "Новым Единством" правительство, лишится уважения и избирателей.
Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис первоначально поручил сформировать правительство кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем Гобземсу, но оба не сумели заручиться поддержкой парламентского большинства.
Позже инициативу формирования правительства взял на себя кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, предложив пропорциональное распределение постов в правительстве. "KPV LV" выдвинула на должность министра внутренних дел Гобземса, против чего резко возражает Кариньш, указывая на проблемы с репутацией кандидата. "KPV LV" свое решение в связи с этим объявит 3 января.