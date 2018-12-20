Кариньш отклонил кандидатуру Гобземса на пост министра внутренних дел

"Мне в данный момент ясно одно - Алдис Гобземс не хочет формировать и поддерживать это правительство. Я не буду формировать правительство с Гобземсом в качестве министра внутренних дел", - сказал Кариньш журналистам. Пока "KPV LV" заявила, что не будет выдвигать другого кандидата на пост главы МВД, добавил он.

Правительство, сформированное четырьмя партиями, без "KPV LV", получило бы 50 голосов в Сейме, что не дает стабильного правоцентристского большинства.

На вопрос, планирует ли он переговоры с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), Кариньш ответил: "Это не мое решение. Если бы я мог действовать свободно, то работал бы с 77 голосами - всеми шестью правыми партиями. До сих пор это было невозможно из-за "красных линий" Новой консервативной партии (НКП) в отношении СЗК. Лидер НКП Янис Борданс заявил, что эти "красные линии" остаются в силе".

Учитывая, что выдвижение Гобземса на должность министра внутренних дел фактически отнимает у потенциального правительства 16 голосов, возникает вопрос к остальным партнерам - видят ли они другие возможности, добавил Кариньш.

До завтрашнего дня Кариньш продолжит переговоры с потенциальными партнерами, чтобы обеспечить стабильное большинство.

Он считает, что предложенное им распределение сфер ответственности в правительстве включало приоритеты всех партий и было сбалансированным. "Теперь вопрос в том, можно ли создать другую модель. Я продолжу переговоры до завтрашнего дня", - сказал Кариньш.

На его взгляд, партиям по-прежнему не хватает сотрудничества и готовности идти на компромиссы.