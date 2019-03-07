Началась продажа билетов на поединок Бриедиса и Гловацки

Поединок Бриедиса против Гловацки пройдёт 15 июня в "Арене Рига". В тот же вечер там состоится второй полуфинал суперсерии, в котором встретятся кубинец Юньер Дортикос и американец Эндрю Табити.

Билеты на поединок можно приобрести во всех кассах Biļešu Serviss, а также на портале www.bilesuserviss.lv. Цена билетов начинается от 29 евро.

34-летний Бриедис за время своей профессиональной карьеры провёл 26 поединков и одержал 25 побед (18 нокаутом). 32-летний Гловацки одержал победу 31 раз в 32 поединках (19 нокаутом).

"В Риге фантастические фанаты. В 2017 году я был запасным во Всемирной суперсерии и боксировал перед поединком Бриедиса с Перезом. Помню, что тогда в "Арене Рига" царила превосходная атмосфера, но я отправляюсь в Ригу за победой, поэтому Бриедису нужно быть готовым к войне", - заявил Гловацки.