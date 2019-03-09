Награда Дукурса за титул чемпиона мира может достичь 28 458 евро

Порядок, в котором выделяются денежные награды за выдающиеся достижения в спорте, предусматривает, что спортсменам в олимпийских индивидуальных видах спорта за первое место на чемпионатах мира выделяется приз до 28 458 евро.

Чтобы претендовать на денежную награду, Латвийская федерация бобслея и скелетона должна обратиться к Министерству образования и науки с заявлением.Министерство оценит заявление, потом оно попадает в совет, который и разрабатывает предложение к Кабинету министров о выделении денег.