Награда Дукурса за титул чемпиона мира может достичь 28 458 евро

После завоевания своего шестого титула чемпиона мира латвийский скелетонист Мартин Дукурс может получить от государства денежную награду в размере 28 458 евро, сообщает агентство ЛЕТА.
Порядок, в котором выделяются денежные награды за выдающиеся достижения в спорте, предусматривает, что спортсменам в олимпийских индивидуальных видах спорта за первое место на чемпионатах мира выделяется приз до 28 458 евро.
Чтобы претендовать на денежную награду, Латвийская федерация бобслея и скелетона должна обратиться к Министерству образования и науки с заявлением.Министерство оценит заявление, потом оно попадает в совет, который и разрабатывает предложение к Кабинету министров о выделении денег.
Напомним, Мартин Дукурс в пятницу на трассе в Уистлере, Канада, уверенно завоевал свой шестой титул чемпиона мира в карьере. Второе место занял россиянин Никита Трегубов, а третье - Юн Сун Бин из Южной Кореи.
Галерея: Братья Дукурсы на Чемпионате мира в Канаде