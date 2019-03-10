Прощеное воскресенье: как просить прощения, и что нужно отвечать

Прощеное воскресенье занимает особое место в жизни православных людей. Это завершающий день перед началом Великого поста, когда необходимо очистить свою душу от всего плохого, попросив прощения, и, что самое важное, простить в ответ. Как отмечают специалисты dailyhoro, только с открытым сердцем и чистой душой следует начинать Великий пост, поэтому очень важно знать, как правильно просить прощения и что нужно отвечать.

Кого нужно прощать и за что

В день Прощеного воскресенья очень важно не только просить прощения за содеянное, но и со всей искренностью прощать тех, кто просит прощения у вас.

Как бы сильна ни была обида, необходимо отпустить всю злость, простив даже самого злейшего врага.

Обиды душат нас и разрушают изнутри, поэтому, тая в своем сердце обиду, никогда нельзя очиститься до конца, следовательно, и результата от поста не последует никакого.

Прощать нужно и тех, кто не считает себя неправым и не кается за содеянное зло. Такие люди должны оставаться наедине со своими проблемами, и не стоит уподобляться им. Поступки таких низких людей ни в коем случае не должны отражаться на вашей жизни и вере.

Если в этот день не простить обидчика, то в итоге обида просто съест вас изнутри, лишив раз и навсегда покоя и свободы.

Человек, который не смог простить обиду, постепенно будет становиться слабым, утратит веру и силу воли, вскормит в себе ненависть, злобу и месть. Необходимо прощать каждого, ведь никто не идеален, и все мы совершаем ошибки, даже если кто-то не понимает, насколько сильно может обидеть.

Как правильно просить прощения и что отвечать

В последний день Масленичной недели у людей выпадает шанс искренне и от чистого сердца попросить прощения у близких людей: друзей, семьи, родителей, коллег. Каждый человек ответственен за свои слова и поступки и сам должен за них отвечать.

Просить прощения принято вслух. В ответ следует сказать: "Бог простит, и я прощаю". Таким образом вы даете понять, что обида - не повод становиться врагами.

Прощеное воскресенье - особенный день, когда можно изменить свою жизнь к лучшему, очистить совесть и сердце. Любой совершенный грех ломает нас изнутри, приводя к серьезным заболеваниям, разрушая тело и душу.

В воскресное утро сначала необходимо прочесть молитвы об отпущении грехов. Случается так, что мы обижаем людей, сами того не зная, именно поэтому следует попросить прощения за все свои грехи у Господа через молитву.

Если по каким-то причинам не получается попросить у человека прощения напрямую, то можно сходить в храм, поставить свечку и помолиться перед святыней,

тем самым очищая себя от грехов.