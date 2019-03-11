Кузнецов - о рекордах Овечкина: Важно, чтоб своё очко целое было

Журналистка начала свой вопрос с примеров Александра Овечкина, который скоро наберет 1200 очков в НХЛ, а также Евгения Малкина, который приблизился к отметки 100 очков. "Есть ли у вас какая-то цель по очкам?", - спросила журналистка.

"Мне главное, чтобы своё очко целое было", - ответил Кузнецов.

«Главное, чтобы свое целое было». У Кузнецова спросили про очки



С мудростью хоккеиста трудно не согласиться:https://t.co/HNlHmbCFQO pic.twitter.com/MLBPuSJEUU — Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2019

Спустя несколько секунд хоккеист всё-таки дал более развёрнутый ответ, сказав что кому-то дано быть бомбардиром, а кому-то нет.

"Да, приятно, когда ты забиваешь или отдаешь. Но самое главное - когда команда побеждает. Тогда, в принципе, без разницы, сколько очков ты имеешь. По поводу Сани - это большая цифра. Да и Малыч почти 1000 очков набрал. Всегда приятно, когда русские ребята в топе. Есть на кого равняться в лиге", - приводит слова Кузнецова "Матч ТВ".

Интересно, что следующую игру "Вашингтон" проведёт именно против "Питтсбурга" и у Овечкина с Малкиным будет возможность достичь красивой цифры в одном матче.