Как избежать долгов по налогам в следующем году?

Анда Зиемеле советует тщательно следить за своими доходами, чтобы определить, имеется ли основание при расчете зарплаты использовать налоговую ставку 20%, и применяется ли необлагаемый минимум в соответствующем размере.

Ведь при увеличении дохода увеличивается и ставка налога

Главное, чему нужно уделить внимание - регулярно следить за своими доходами: (имеется в виду брутто-сумма до расчета налогов, указанная в договоре). Речь идет о зарплате, пособиях и пенсиях, об авторском вознаграждении и суммах, полученных по договору подряда. Доходами считаются также суммы, вырученные за проданную недвижимость, выигрыши в азартных играх или лотереях, проданные лесоматериалы или металлолом.

С 2018 года налог рассчитывается по прогрессивному методу - чем больше доходы, тем выше налог:

20% - доход до 20 004 евро в год (1667 евро в месяц)

23% - от 20 004 евро до 62 800 евро в год (1667-5233 евро в месяц) -

31,4% - доход свыше 62 000 евро в год

Следует понимать, что в декларации все полученные в течение года доходы суммируются и налог исчисляется из общей суммы.

Как только доходы достигают 20 004 евро в год, необходимо поставить в СЭД (Система электронного декларирования) отметку о применении налоговой ставки 23%. Начиная со следующего месяца после того, как проставлена эта отметка, главный работодатель, у которого находится налоговая книжка работника, применяет к его доходам налоговую ставку 23%.

Бухгалтер предприятия может не знать о всех личных доходах работника, поэтому каждый должен следить за уровнем своих доходов самостоятельно.

Использование электронной налоговой книжки

Налоговая книжка - это документ, на основании которого работодатель применяет к работнику необлагаемый минимум и льготы. Обязанность налогоплательщика - предоставлять налоговую книжку работодателю (в главное место работы, если работодателей несколько), в том числе предоставлять сведения об иждивенцах и инвалидности, если он желает, чтобы работодатель применил к нему налоговые льготы.

Главный работодатель к зарплате, выплатам по больничному, отпускным и премиям в размере до 1667 евро в месяц применяет ставку 20%, к сумме доходов свыше 1667 евро - уже 23%.

Если человек не желает открывать своему работодателю информацию другое место работы, существует возможность не подавать налоговую книжку ни одному работодателю.

Необлагаемый минимум

Дифференцированный необлагаемый минимум (ДНМ) впервые был введен в Латвии в 2016 году. До этого ко всем работающим применялся одинаковый необлагаемый минимум.

С 2018 года в законодательстве определено, что дифференцированный необлагаемый минимум полагается лишь в том случае, если налогооблагаемые доходы в течение года не превышают определенную сумму (в 2018 году - 1000 евро в месяц или 12 000 евро в год, в 2019 году - 1100 евро в месяц или 13 200 евро в год).

1 января 2018 года СГД рассчитала для каждого работника прогнозируемый необлагаемый минимум (ПНМ), основываясь на доходах лица с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

1 августа 2018 года СГД рассчитала новую сумму ПНМ, на этот раз учитывая доходы за период с 1 декабря 2017 года по 31 мая 2018 года. При подаче годовой декларации дифференцированный необлагаемый минимум пересчитывается в соответствии с годовыми доходами.

Во всех случаях, когда прогнозируемые доходы в 2019 году превышают доходы 2018 года, рекомендуется консультироваться с бухгалтером.

Есть несколько вариантов: например, пересмотреть прогнозируемый необлагаемый минимум, или не применять к доходам ставку 20%, а сразу 23%.

Последнее напрямую касается получателей авторского вознаграждения, общие годовые доходы которых превысят 20 004 евро.

Особое внимание необлагаемому минимуму следует уделить мамам, возвращающимся из отпуска по уходу за ребенком, студентам, бывшим безработным, длительно болевшим людям, которые возвращаются на работу, работающим пенсионерам и получателям пенсии по инвалидности.