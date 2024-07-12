Ничто не заканчивается на том, что Государственное агентство занятости (NVA) предоставило вам статус безработного. Как раз наоборот - все только начинается. Быть в поисках работы - это все равно что играть в видеоигру на нескольких уровнях. Вас может выкинуть из игры в любой момент.

"Станешь безработным, сможешь расслабиться, привести в порядок свои мысли, позаботиться о себе. В бюро по трудоустройству ничего делать не надо, только зайти туда пару раз и сообщить, что ты жив", - ободряюще сказала моя непосредственная начальница Дита в тот день, когда я подписала договор о прекращении трудовых отношений. Пару лет назад я перегорела, и от мысли о том, что когда-нибудь мне придется включать рабочий компьютер, меня тошнило.

Дита, у меня для тебя плохие новости - быть безработным не значит отдыхать и гулять в парке! Безработные - это работа. И не самая простая! Для получения пособия недостаточно того, что работодатель уплатил налоги. Получать деньги на свой счет можно только работая безработным. Что это значит? Позвольте мне рассказать вам мою историю!