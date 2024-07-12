Ничто не заканчивается на том, что Государственное агентство занятости (NVA) предоставило вам статус безработного. Как раз наоборот - все только начинается. Быть в поисках работы - это все равно что играть в видеоигру на нескольких уровнях. Вас может выкинуть из игры в любой момент.

"Станешь безработным, сможешь расслабиться, привести в порядок свои мысли, позаботиться о себе. В бюро по трудоустройству ничего делать не надо, только зайти туда пару раз и сообщить, что ты жив", - ободряюще сказала моя непосредственная начальница Дита в тот день, когда я подписала договор о прекращении трудовых отношений. Пару лет назад я перегорела, и от мысли о том, что когда-нибудь мне придется включать рабочий компьютер, меня тошнило.

Дита, у меня для тебя плохие новости - быть безработным не значит отдыхать и гулять в парке! Безработные - это работа. И не самая простая! Для получения пособия недостаточно того, что работодатель уплатил налоги. Получать деньги на свой счет можно только работая безработным. Что это значит? Позвольте мне рассказать вам мою историю!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp