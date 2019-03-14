Сейм принял поправки к регулированию OCTA

Закон дополнен условием о том, что договор OCTA вступает в силу не позднее, чем в течение трех месяцев после заключения страхового договора.

Это позволит сократить количество случаев, когда договор OCTA вступает в силу уже после остановки деятельности страхового общества. До сих пор не было установлено, в какой период времени после заключения договора он должен вступить в силу.

Раньше в законе никак не оговаривалось, кто должен заключать договор страхования в тех случаях, если снятое с учета в Латвии и переданное для продажи коммерсанту транспортное средство, которое оснащено торговыми номерными знаками, участвует в тестовых заездах. Теперь установлено, что за договор OCTA несет ответственность продавец.

Таким образом для владельца транспортного средства, который, например, передал свой автомобиль на продажу, договор страхования автоматически теряет силу и он может получить назад часть неиспользованной страховой премии.

Изменения также предусматривают, что для транспортных средств с зарубежными номерными знаками, которые зарегистрированы в другом государстве Европейской Экономической зоны или в Швейцарской конфедерации и после этого ввезены в Латвию, в момент регистрации в Латвии автоматически теряет силу заключенный ранее на 30 дней договор страхования.

Это введено, так как неприемлемо, что такие страховые договора продолжают действовать и после перерегистрации автомобиля в Латвии, говорится в аннотации к поправкам.

Заключение договора OCTA на 30 дней введено, чтобы зарегистрированное транспортное средство в другой стране можно было бы доставить в Латвию и сделать другие необходимые действия для участия в местном дорожном движении.

Также принятые поправки позволят предотвратить случаи, когда владельцы транспортных средств после приобретения полиса OCTA перерегистрируют их и получают номерные знаки такси, чтобы использовать транспортное средство для других целей, нежели отмечалось изначально при заключении договора страхования.

В таких случаях договор автоматически теряет силу и владельцам придется приобретать новый полис OCTA, в свою очередь страховщикам таким образом обеспечивается возможность определить соответствующий размер страховой премии в зависимости от истинной цели использования транспортного средства.

Помимо этого поправки предусматривают, что ущерб, нанесенный угнанным транспортным средством, компенсируют согласно страховому договору, а не выплачивают из Гарантийного фонда OCTA.

Помимо этого, договор OCTA возможно расторгнуть, если у страховщика аннулирована лицензия, начата самоликвидация или же сменился идентификационный номер транспортного средства.