BMW "верхом" на Hyundai: Кто компенсирует потери пострадавшему автомобилю?

Напомним, необычное ДТП приключилось 20 февраля на улице Лубанас. Полицейские задержали угонщика BMW, который, убегая от полиции, на угнанном автомобиле в прямом смысле наехал на находившийся позади автомобиль марки Hyundai.

Кто в этом случает компенсирует убытки водителю Hyundai? Распространяется ли на этот случай, когда за рулем виноватой BMW находился не хозяин и автомобиль противозаконно попал в чужие руки, OCTA?

Галерея: На улице Лубанас произошло крайне необычное ДТП

Как передаче Degpunktā пояснил руководитель Латвийского Бюро страховщиков Юрис Стенгревицс, в том случае, если кто-то пострадал от угнанного транспортного средства, пострадавшему компенсация полагается.

Видео: Момент "наезда" BMW на Hyundai

И в этом конкретном случае ремонт автомобиля будет оплачен - в таких ситуациях необходимо обращаться в гарантийный фонд. Этот фонд, однако, не обслуживает клиентов напрямую и использует помощь страховщиков, которые выплатят компенсацию вместо гарантийного фонда.

Но следует отметить, что сейчас как раз ведется работа над изменениями в законе OCTA и в будущем этот порядок будет иным.

"Начиная с 1 мая, если ничего не изменится, в этих случаях выплаты будут из полиса того автомобиля, который был угнан. Сейчас из гарантийного фонда, но с 1-го мая из того договора, по которому был застрахован угнанный автомобиль", - передаче рассказал Стенгревицс.