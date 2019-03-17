Драматическая победа "РФШ" и первые очки "Елгавы"

Метта/ЛУ - Рига 1:2

Счёт в матче на 21-й минуте открыли футболисты "Метты" - Тамирлан Джамалутдинов точно исполнил штрафной удар. За 5 минут до перерыва "Рига" сумела сравнять счёт благодаря Владиславу Фёдорову.

На 59-й минуте Томислав Шарич вывел действующего чемпиона Латвии впёрд. В оставшееся время хозяева так и н смогли отыграться. Стоит отметить, что в эпизодах с обоими голами "Риги" результативными передачами отметился Артур Карашаускс.

Спартак - РФШ 2:3

Уже на 2-й минуте защитник "РФШ" Виталий Ягодинский открыл счёт в матче, а спустя ещё 4 минуты игрок "Спартака" Никита Беренфельд отправил мяч в собственные ворота.

Столичный клуб вёл с преимуществом в два гола всего 15 минут, так как на 20-й минуте Неманья Белакович сократил разницу в счёте до минимума, а на 74-й минуте Ричи Эннин сравнял счёт.

Рижане в этом матче больше владели мячом и контролировали ход игры, что принесло свои плоды на 94-й минуте, когда Артур Зюзин воспользовался неразберихой в штрафной соперника и принёс "РФШ" драматическую победу!

Елгава - Вентспилс 2:1

"Елгава" отлично начала матч и уже на 16-й минуте вела в счёте, после гола голландского легионера Джанейро Пурперхарта. Вскоре после этого "Вентспилс" перехватил инициативу, но атаки "жёлто-синих" выглядели беззубо.

Футболисты "Елгавы" предпочитали играть на контратаках и на 60-й минуте это принесло свои плоды, когда Ираклий Бидзинашвили забил второй гол в ворота гостей. В оставшееся время "Вентспилсу" удалось отыграть один мяч усилиями Каспара Сварупса, но на большее их не хватило. 2:1 - первая победа "Елгавы" в этом сезоне.

Валмиера - Даугавпилс 2:0

"Валмиера", которая только сегодня провела свой первый матч в чемпионате, одержала домашнюю победу над "Даугавпилсом".

Первый гол случился лишь на исходе первого тайма, когда точным ударом отметился капитан "Валмиеры" Марцис Эрглис. Во втором тайме гости пытались отыграться, но за три минуты до финального свистка пропустили второй гол, автором которого стал Алвис Яунземс.

В этом сезоне в Высшей Лиге представлено на одну команду больше, чем в предыдущем - 9. Ожидается, что в следующем сезоне чемпионат увеличится до десяти команд.