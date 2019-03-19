Вт, 19.03.2019
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Канал Russia Today вел трансляцию из студии Латвийского телевидения
Как такое могло произойти?

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ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Латвийское телевидение (LTV) считает абсолютно неприемлемым произошедший на прошлой недели инцидент, когда из латвийской студии транслировался эфир интервью для российского телеканала Russia Today. Об этом LTV сообщило в Facerbook.

В распространённом сообщении указывается, что ни руководство LTV, ни руководство службы новостей телевидения не было проинформировано об этом.

В практике телевидения уже были случаи, когда телевизионные студии и техника сдавались в аренду для нужд как европейских вещательных компаний, так и компаний из других стран или других общественных партнеров.

"Однако эти услуги оказывались достаточно редко. Основания для такого сотрудничества всегда оценивались, дабы не навредить образу и репутации LTV, также чтобы не было противоречий с нашими ценностями", - говорится в заявлении.

Поэтому представители LTV подчёркивают, что недопустимо, когда Russia Today вела трансляцию, используя помещения и технику латвийского телевидения, "особенно в то время, когда очень важны защита и укрепление информационного пространства Латвии".

Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, ответственные работники вызваны "на ковер". Кроме того, контроль над арендой студий и техники, а также над обеспечением сателлитной связи будет ужесточен.

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