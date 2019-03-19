Канал Russia Today вел трансляцию из студии Латвийского телевидения
Латвийское телевидение (LTV) считает абсолютно неприемлемым произошедший на прошлой недели инцидент, когда из латвийской студии транслировался эфир интервью для российского телеканала Russia Today. Об этом LTV сообщило в Facerbook.
В распространённом сообщении указывается, что ни руководство LTV, ни руководство службы новостей телевидения не было проинформировано об этом.
В практике телевидения уже были случаи, когда телевизионные студии и техника сдавались в аренду для нужд как европейских вещательных компаний, так и компаний из других стран или других общественных партнеров.
"Однако эти услуги оказывались достаточно редко. Основания для такого сотрудничества всегда оценивались, дабы не навредить образу и репутации LTV, также чтобы не было противоречий с нашими ценностями", - говорится в заявлении.
Поэтому представители LTV подчёркивают, что недопустимо, когда Russia Today вела трансляцию, используя помещения и технику латвийского телевидения, "особенно в то время, когда очень важны защита и укрепление информационного пространства Латвии".
Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, ответственные работники вызваны "на ковер". Кроме того, контроль над арендой студий и техники, а также над обеспечением сателлитной связи будет ужесточен.