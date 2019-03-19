Канал Russia Today вел трансляцию из студии Латвийского телевидения

В распространённом сообщении указывается, что ни руководство LTV, ни руководство службы новостей телевидения не было проинформировано об этом.

В практике телевидения уже были случаи, когда телевизионные студии и техника сдавались в аренду для нужд как европейских вещательных компаний, так и компаний из других стран или других общественных партнеров.

"Однако эти услуги оказывались достаточно редко. Основания для такого сотрудничества всегда оценивались, дабы не навредить образу и репутации LTV, также чтобы не было противоречий с нашими ценностями", - говорится в заявлении.

Поэтому представители LTV подчёркивают, что недопустимо, когда Russia Today вела трансляцию, используя помещения и технику латвийского телевидения, "особенно в то время, когда очень важны защита и укрепление информационного пространства Латвии".