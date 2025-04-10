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Рынок удовольствий Здесь царит анархия. Государство не вмешивается

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Midjourney

"Ситуация такова, что в настоящее время никто не контролирует эту сферу", - рассказывает о проблемах, связанных с проституцией в Латвии, представитель Государственной полиции Армандс Лубартс. Илута Лаце, руководитель Центра Marta, отмечает, что зачастую общество не замечает, что проституция и порнография - это формы сексуального насилия. "Система насилия", - говорит она.

Почему ситуация в Латвии не блестящая и что нужно изменить - в заключительной серии статей TVNET+ "Рынок удовольствий".

Армандс Лубартс, глава 4-го отдела Госполиции по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями, отмечает, что до 2020 года Латвия была едва ли не единственной страной в Европе, где были почти полностью искоренены массажные салоны, предлагающие также сексуальные услуги. "Правила работали очень хорошо, и это было хорошее оружие. Мы смогли бороться с массажными салонами, уличной проституцией и сутенерством. Даже Германия, где проституция и публичные дома разрешены, с завистью смотрела на Латвию и говорила, что у нас одна из лучших моделей. Но с 2020 года все пущено на самотек".

Илута Лаце, руководитель центра Marta, говорит, что зачастую мы как общество не видим, что проституция и порнография - это формы сексуального насилия. "Центр Marta добился успеха в том, что с 2020 года мы больше не наказываем людей, занимающихся проституцией. Остается только наказывать покупателей секса".

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