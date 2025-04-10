Рынок удовольствий Здесь царит анархия. Государство не вмешивается

Армандс Лубартс, глава 4-го отдела Госполиции по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями, отмечает, что до 2020 года Латвия была едва ли не единственной страной в Европе, где были почти полностью искоренены массажные салоны, предлагающие также сексуальные услуги. "Правила работали очень хорошо, и это было хорошее оружие. Мы смогли бороться с массажными салонами, уличной проституцией и сутенерством. Даже Германия, где проституция и публичные дома разрешены, с завистью смотрела на Латвию и говорила, что у нас одна из лучших моделей. Но с 2020 года все пущено на самотек".