В Казахстане - новый президент; он предложил переименовать Астану в Нурсултан

Вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столица страны Астана должна носить имя Нурсултана Назарбаева.
Также он считает, что именем первого президента необходимо назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана.
В столице страны Токаев предложил поставить монумент в честь Назарбаева. Кроме того, он рекомендовал удостоить своего предшественника звания «Народный герой» и статуса почетного сенатора.
Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана после того, как первый президент республики Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Как заявил Назарбаев в своем обращении к народу Казахстана, он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета.
При этом Назарбаев поддержал Токаева на посту временного главы государства. "Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - говорится в обращении Назарбаева.