В Казахстане - новый президент; он предложил переименовать Астану в Нурсултан

Также он считает, что именем первого президента необходимо назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана.

В столице страны Токаев предложил поставить монумент в честь Назарбаева. Кроме того, он рекомендовал удостоить своего предшественника звания «Народный герой» и статуса почетного сенатора.

Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана после того, как первый президент республики Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Как заявил Назарбаев в своем обращении к народу Казахстана, он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета.