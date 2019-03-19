Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", — цитирует его заявление "Интерфакс".

Назарбаев также сообщил о том, что временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.