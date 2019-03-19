Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку, сообщает портал "Медуза".
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", — цитирует его заявление "Интерфакс".
Назарбаев также сообщил о том, что временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года его переизбрали на пятый президентский срок на досрочных выборах, где набрал более 95% голосов.