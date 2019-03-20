Улица Кр. Барона в Риге будет закрыта для движения летом

На данный момент продолжаются активные ремонтные работы на улице А. Чака, которые продолжатся и в ближайшие месяцы, поэтому перекрывать движение на близлежащей улице означает провоцировать большие пробки в центре столицы.

Вводить ограничения на движение по улице Барона планируется летом, когда по причине летних каникул и отпусков движение не будет столь интенсивным.

Как мы уже сообщали, Департамент сообщения разработал три возможных варианта ограничения движения на улице Кр.Барона.

Первый вариант подразумевает ограничить движение автотранспорта, установив на улицах Матиса и Стабу знак "Въезд запрещен".

По словам и.о. директора Департамента Эмила Якрина, главным плюсом этого варианта стало бы то, что улицу Кр.Барона больше не было бы удобно использовать тем водителям, которые предпочитали ее в качестве альтернативы улицам Бривибас и А.Чака.

Минус таких изменений - ограничения в локальных местах, то есть остальные участки дороги водители смогли бы использовать, как и раньше.

Второй вариант - "самое радикальное решение", так как предусматривает знаками ограничить маневры практически на всех перекрестках улицы Кр.Барона.

То есть, с помощью размещения дорожных знаков прямо смогут ехать только на отдельных перекрестках Кр.Барона, а на остальных - водителям придется свернуть. С таким решением обеспечиваются возможности попадания к любой собственности, в то же время улица становится неудобной для проезда через нее.

Минус этого сценария в том, что у водителей увеличится километраж в центре города и в то же время увеличится и поток машин на улицах, расположенных рядом.

Третий вариант подразумевает установить дорожный знак "Въезд запрещен" в каждом квартале.