Загитова - первая после короткой программы. Медведева - четвёртая

Первой из россиянок на лёд вышла Софья Самодурова - действующая чемпионка Европы. Для 16-летней фигуристки этот чемпионат мира стал первым в карьере. Даже на юниорском уровне она не принимала участия в мировых первенствах.

Самодурова чисто исполнила свою короткую программу, не допустив ни одной ошибки. Судьи поставили ей 70,42 балла.

Затем исполнять свою короткую программу вышла Евгения Медведева, которая была эталоном российского фигурного катания на протяжении предыдущего олимпийского цикла.

Медведева откатала очень эмоционально и чисто, а зал в конце аплодировал российской фигуристке стоя. По словам Татьяны Тарасовой, Медведевой немного не хватило скорости, но это не помешала ей показать лучший результат в сезоне - 74,23 балла.

После Медведевой на лёд вышла японка Рика Кихира, которая считается одной из фавориток чемпионата мира. Японская фигуристка хорошо исполнила свою короткую программу, но не смогла исполнить свой фирменный аксель. За этот элемент ей серьёзно снизили - 70,90 балла.

Ну, а последней на лёд вышла ещё одна российская фигуристка Алина Загитова, которая продемонстрировала безупречный прокат и показала лучший результат в короткой программе - 82,08 балла.

Видно, что Загитова настроена на победу. Ведь если не сейчас, то когда? Напомним, что в активе олимпийской чемпионки до сих пор нет ни одной золотой медали на мировых первенствах.