Золото было близко! Тарасова и Морозов не удержали победу

Сегодня, 21 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме спортивные пары разыграли первые медали.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли удержать лидерство после короткой программы и во второй раз в карьере подряд завоевали серебряные медали чемпионата мира.
"Мы очень устали. Соревнования два дня подряд. Ранним утром. В произвольной программе была борьба, за элементы. Не могу назвать это легким прокатом.Мы постарались все сделать и довольны тем, что сделали - все, что могли. Боролись до конца", - сказал Владимир Морозов.
Другая российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт, которые после короткой программы были на четвёртом месте, сумели подняться на одну строчку и взять бронзу.
Победу одержала китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун, которая своим произвольным прокатом обновила мировой рекорд по сумме двух программ, установленный в Сайтаме Тарасовой и Морозовым.
Итоговое положение. Пары
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 234,84 (мировой рекорд)
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 228,47
3. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 217,98
4. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 215,84
Произвольная программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 155,60 (мировой рекорд)
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 147,26
3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 146,52
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 144,02