Неудачный старт: сборная России уступила на выезде Бельгии

Состоялись первые матчи в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года.
Подопечные Станислава Черчесова уступили в Брюсселе действующим бронзовым призёрам чемпионата мира Бельгии со счётом 3:1.
На 24-й минуте матча полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс открыл счёт, но уже через две минуты Денис Черышев восстановил равновесие в матче после грубой ошибки голкипера хозяев Тибо Куртуа.
ГОЛ ДЕНИСА😭😍❤️ ААААА 1:1 #БельгияРоссия pic.twitter.com/hHJ1xnbuuF— •Cherry• △̵̵🇷🇺|4.02||-// (@JulKaulitz) 21 марта 2019 г.
В концовке первого тайма лидер "Челси" Эден Азар вынудил Юрия Жиркова сфолить на нём в штрафной площади, заработал пенальти и сам его реализовал. За три минуты до конца матча Азар оформил дубль, расстреляв ворота россиян с близкого расстояния. Концовку матча россияне заканчивали вдесятером, так как вторую жёлтую заработал Александр Головин.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Казахстана, которая сегодня достаточно неожиданно обыграла Шотландию со счётом 3:0. Матч России и Казахстана состоится 24 марта в Астане (или Нурсултане?).
Результаты всех матче первого тура:
Конец!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 марта 2019 г.
☹ Россия проигрывает Бельгии
🙂 Казахстан громит Шотландию
🖖 Депай набирает 2+2
🔥 Пентек забивает победный гол
Что было главным для вас?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/uShS5mEbtQ