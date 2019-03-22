Неудачный старт: сборная России уступила на выезде Бельгии

Подопечные Станислава Черчесова уступили в Брюсселе действующим бронзовым призёрам чемпионата мира Бельгии со счётом 3:1.

На 24-й минуте матча полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс открыл счёт, но уже через две минуты Денис Черышев восстановил равновесие в матче после грубой ошибки голкипера хозяев Тибо Куртуа.

В концовке первого тайма лидер "Челси" Эден Азар вынудил Юрия Жиркова сфолить на нём в штрафной площади, заработал пенальти и сам его реализовал. За три минуты до конца матча Азар оформил дубль, расстреляв ворота россиян с близкого расстояния. Концовку матча россияне заканчивали вдесятером, так как вторую жёлтую заработал Александр Головин.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Казахстана, которая сегодня достаточно неожиданно обыграла Шотландию со счётом 3:0. Матч России и Казахстана состоится 24 марта в Астане (или Нурсултане?).

Результаты всех матче первого тура: